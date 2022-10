Luxemburger Basketball Liga: Basket Esch schlägt Sparta Bartringen

Für die Escher begann die Saison mit einer Niederlage in Fels, doch am Sonntag holten sie auf und gewannen gegen die Sparta. Die Mannschaft von Franck Mériguet zeigte vor allem offensive Stärke. Nach einem Spielbeginn mit maximaler Intensität trat Bartringen auf der Stelle. Mit nur einem Profi auf dem Parkett, nach dem überstürzten Abgang von Elijah Oluwaeyi, traten die Spieler um Yannick Verbeelen gegen die solide Escher Verteidigung an. Auf der anderen Seite des Feldes konnten die Gastgeber mit 6/9 Dreiern Mitte des zweiten Viertels in Führung gehen.