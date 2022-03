Basketball in Luxemburg : Basketball-Klassiker bei Amicale Steinsel

STEINSEL - Basketball-Fans können sich an diesem Samstag auf das Duell schlechthin der vergangenen Jahre freuen. Amicale empfängt T71.

Bob Melcher (Mitte) und Amicale haben den Luxemburger Basketball in den vergangenen zwei Jahren dominiert.

Die Luft war bei diesem Duell in den vergangenen beiden Jahren etwas raus. Zu dominant trat Amicale Steinsel dabei auf und sicherte sich jeweils das Double aus Pokal und Meisterschaft im Luxemburger Basketball. In dieser Saison besteht aber die berechtige Hoffnung, dass die Duelle zwischen Amicale und T71 Düdelingen wieder so spannend wie vor 2016/17 werden.