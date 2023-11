Basketball: Luxemburgs Frauen werden zum Favoritenschreck

Drei Tage nach ihrem Auftaktsieg in der Schweiz (48:56) haben die Luxemburgerinnen am Sonntag ein kleines Kunststück vollbracht. Sie gewannen ihr zweites Qualifikationsspiel für die Eurobasket 2025 in La Coque gegen die favorisierte bosnische Nationalmannschaft mit 77:64. Die Spielerinnen von Marius Dziurdzia starteten mit Vollgas in die Partie und konnten sich vor allem auf die Schnelligkeit von Catherine Mreches und Magaly Meynadier bei Gegenstößen und Drives verlassen.