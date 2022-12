Gefangengentausch : Basketball-Star Brittney Griner kommt frei – für den «Händler des Todes»

«Gerade habe ich mit Brittney Griner gesprochen.Sie ist sicher. Sie sitzt in einem Flugzeug. Sie ist auf dem Weg nach Hause», schrieb Biden am Donnerstag bei Twitter. Dazu veröffentlichte der US-Präsident zwei Fotos. Auf einem telefoniert er den Angaben zufolge mit Griner, auf dem anderen hält er ihre Ehefrau Cherelle Griner in den Armen. Auch Vize-Präsidentin Kamala Harris ist auf den Bildern zu sehen.

Die zweimalige Olympia-Goldmedaillengewinnerin Griner war im Februar – kurz vor Beginn der russischen Invasion in die Ukraine – bei ihrer Ankunft am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, nachdem in ihrem Gepäck sogenannte Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl gefunden worden waren. Ihre Verteidigung erklärte, sie habe Cannabis als Schmerzmittel verschrieben bekommen. Im August wurde Griner wegen Drogenbesitzes zu neun Jahren Haft verurteilt. Ihre Berufung gegen das Urteil scheiterte im Oktober. Zuletzt hieß es Anfang November, sie solle in eine Strafkolonie verlegt werden.