Ferrac : Bau-Zulieferer baut Stellen in Bettemburg ab

BETTEMBURG - In der Baubranche steht erneut ein Sozialplan an: Der Betonstahl-Hersteller Ferrac baut Arbeitsplätze ab und beklagt «unlauteren Wettbewerb» auf dem Bau.

Betonstahl für die Baubranche stellt die Firma Ferrac in Bettemburg her.

Die schwierige Situation in der Baubranche fordert ein neues Opfer: Der Betonstahl-Hersteller Ferrac in Bettemburg verhandelt derzeit über eine Reduzierung seines Personals. Das teilten das Zuliefererunternehmen sowie die Gewerkschaft OGBL am Freitag mit. Wie viele der 180 Mitarbeiter von dem Stellenabbau betroffen sind, ist derzeit noch unklar.