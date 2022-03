In Luxemburg – Bauarbeiten an der Place de l’Etoile beginnen

In Luxemburg : Bauarbeiten an der Place de l’Étoile beginnen

LUXEMBURG - Ab dem kommenden Montag müssen Autofahrer in der Hauptstadt mit zusätzlichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Neue Arbeiten für die Tram beginnen.

Mittelgute Nachrichten für alle Hauptstadt-Autofahrer. Das Straßenbauamt Ponts et Chaussées beginnt am kommenden Montag, 8. Januar, mit den Arbeiten an der Place de l’Étoile. Dort soll ein Schnittpunkt für Bus und Tram entstehen, der den Pont Rouge über den Glacis mit eben jener Place de l’Étoile verbindet.