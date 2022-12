Luxemburg: Bauarbeiten in Umweltzonen sollen unkomplizierter werden

Die Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) stellte am Montag das neue Gesetz zum Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen vor, das auf Flexibilität und simplere Verwaltung abzielt. Das Gesetz, von dem sie hofft, dass es noch vor den Wahlen im Oktober 2023 verabschiedet wird, «berücksichtigt ein hohes Maß an Naturschutz. Daran wird sich nichts ändern», versichert die jüngste Neueinsteigerin der Regierung.

Das Gesetz bietet mehr Flexibilität, um Gebäude in geschützten Gebieten zu errichten. «Es präzisiert, in welchen Fällen zum Beispiel Wärmesanierungen möglich sind», sagt Joëlle Welfring. Die Erhöhung eines Daches auf einem bestehenden Gebäude wird unter bestimmten Bedingungen ebenfalls möglich sein. In einer solchen Angelegenheit mussten neulich erst zwei abgewiesene Eigentümer vor Gericht ziehen. Gebäude, die durch ein zufälliges Ereignis (zum Beispiel Feuer) zerstört wurden, sollen ohne zeitliche Begrenzung identisch wieder aufgebaut werden können. Das aktuelle Gesetz schreibt dabei noch eine Frist von zwei Jahren vor.