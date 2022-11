Radsport in Luxemburg: Baubeginn des neuen Velodroms «Prince Charles» steht bevor

Eine gefühlte Ewigkeit ist es her! Das letzte Fahrradrennen auf einem Velodrom – also einer speziell dafür angelegten Rennstrecke – hat auf luxemburgischem Boden 1966 stattgefunden. Nun kann es Sportminister Georg Engel kaum erwarten, dass ein solches Ereignis schon bald wieder stattfinden kann und zwar in Bad Mondorf. Nach sechs jähriger Planung kann Ende des Jahres das Konzept eines Sport-Bauprojekts vorgestellt werden, das nicht nur ein Velodrom, sondern auch ein Schwimmbad und Sportplätze einschließt. «Es ist mir egal wie die Wahlen nächstes Jahr ausgehen, bei der Einweihung dieses Projekts werde ich dabei sein, weil es mir wirklich sehr am Herzen liegt», betont der LSAP-Politiker.