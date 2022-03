Kandidat aus Luxemburg : Bauer Guy sucht die große Liebe im Fernsehen

Guy ist Landwirt, stammt aus Luxemburg, engagiert sich politisch und sucht die Frau fürs Leben. Dazu tritt er am Montag in der RTL-Show «Bauer sucht Frau» auf.

Die Suche nach der Liebe des Lebens des Landwirts Guy kann ganz Luxemburg vor dem Fernseher verfolgen. Der Jungbauer aus Alzingen tritt ab kommenden Montag, ab 19.05 Uhr, in der RTL-Show «Bauer sucht Frau» auf. Schon jetzt zeigt der deutsche Sender auf seiner Homepage ein Video, in dem sich Guy als Romantiker vorstellt. «Ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick und hoffe, dass ich vielleicht die Liebe des Lebens finde», erklärt der Kandidat.