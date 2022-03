Trotz schlechten Wetters : Bauern fahren 15 Prozent mehr Ernte ein

LUXEMBURG - Der lange Winter und der kalte Frühling haben der Ernte der luxemburgischen Landwirte nicht geschadet. Sie konnten deutlich mehr einfahren als im Vorjahr.

9'000 Tonnen mehr Getreide als im Vorjahr haben die Bauern in Luxemburg 2013 geerntet.

So viel Getreide, dass sie es kaum lagern konnten, haben die Bauern in Luxemburg im Sommer 2013 eingefahren. Der Ertrag lag bei 93‘000 Tonnen bei der Vereinigung Versis und bei 9'000 Tonnen bei der Saatbaugenossenschaft und damit trotz des langen Winters um 15 Prozent höher als im Vorjahr, wie die Landwirte von der Vereinigung De Verband am Donnerstag mitteilten.