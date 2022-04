Luxemburg – Ein Bauernhof und die Tiere begeistern die Stadt

Kühe oder Schafe bekommt man in Luxemburg-Stadt eher selten zu sehen.

Die dritte Ausgabe von «Ferme en ville» war «ein riesiger Publikumserfolg», erklärt Luc Emering, der für die Organisation zuständige Präsident der Jeunes agriculeurs, der gestern «den kontinuierlichen Zustrom von Menschen am Eingang des Geländes» beobachtete. Dabei konnte auch der plötzliche Kälteeinbruch die Familien mit Kindern offenbar nicht aufhalten.

Der Bauernhof in der Stadt soll« junge Menschen für die grundlegende Rolle und die ökologischen Herausforderungen der modernen Landwirtschaft sensibilisieren», erklärt Luc Emering.

Alix (4) fand die Kaninchen «toll», ebenso wie Noa (8), während Daphne (6) «die Kälber» und Greta (6 ) «die Bienen» am besten gefielen. Auf dem Place de la Constitution in Luxemburg war an diesem Wochenende wirklich für jeden Geschmack etwas dabei: Tiere, Workshops für Kinder, ein Bauernmarkt, Kochvorführungen und sogar ein Orchester auf der Bühne.