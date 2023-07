Luxemburgs Baugewerbe droht laut der Handelskammer («Chambre de Commerce, CDC») und dem Handwerkerverband («Fédération des artisans, FDA») eine «historische Krise» – 4600 Stellen könnten laut aktuellen Berechnungen im Sektor künftig wegfallen. Die Zahl der verkauften Neubauwohnungen sei allein im ersten Quartal 2023 um 1500 zurückgegangen, was einem Minus von 72 Prozent entspricht. «Dies wird sich zum Jahresende zunächst auf die Rohbauunternehmen auswirken, bevor es 2024 jene Gewerbe treffen wird, die für die Fertigstellung zuständig sind», analysiert Christian Reuter, stellvertretender Generalsekretär des Handwerkerverbands. L'essentiel hat sich angesichts der düsteren Aussichten in der Branche umgehört.

Das Unternehmen JD Construction erklärt, die Krise kommen gesehen und deshalb frühzeitig gehandelt zu haben: «Wir diversifizieren uns schon seit einigen Jahren», berichtet Geschäftsführer Christopher Simons. Das auf Rohbauarbeiten spezialisierte Unternehmen spürt die Krise eigenen Angaben zufolge kaum: «Die Auftragsbücher füllen sich derzeit zwar nicht so leicht, aber die Nachfrage ist da. Nach dem Kollektivurlaub werden wir deshalb auch zwei neue Mitarbeiter einstellen», so Simons.

Viele Firmen noch auf Mitarbeitersuche

Weniger optimistisch ist die ebenfalls im Baugewerbe tätige Firma Costantini : «In diesem Jahr werden wir keinen Umsatzanstieg verzeichnen», so ein Sprecher. Neuanstellungen seien angesichts der schwierigen Auftragslage derzeit nicht drin, es gelte stattdessen die bestehenden Arbeitsplätze zu erhalten. Rosiger ist die Lage wiederum beim auf Heizungen und Sanitäranlagen spezialisierten Unternehmen CRS Thermic . Firmenchef Antonio De Sousa rechnet mit einem Rückgang an Aufträgen erst «zum Ende des Jahres oder vielleicht Anfang nächsten Jahres». Auch Fliesenleger Carrelages Domingues aus Sanem kann sich bislang nicht beklagen: «Wir erhalten nicht nur Aufträge von Privatleuten, sondern auch vom Staat – und der Staat baut viel», erklärt ein Mitarbeiter des Unternehmens, «2023 ist aber zugegebenermaßen viel ruhiger als 2022.»

Auch die Gewerkschaft OGBL sieht die Krise noch nicht in der Branche angekommen. Beleg dafür sei, dass die Unternehmen weiter händeringend nach Mitarbeitern suchten. Bei der Arbeitsagentur Adem seien derzeit 546 offene Stellen registriert – «und das in allen Berufen: Maurer, Schalungsarbeiter, Elektriker, ...», so ein Adem-Mitarbeiter auf Nachfrage.