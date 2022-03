Frühlingsgefühle : Baulöwe Lugner hat ein neues Spatzi

Richard «Mörtel» Lugner erweitert seinen Streichelzoo. Auf Mausi, Katzi, Bambi und Kolibri folgt jetzt Spatzi - das Playmate Cathy Schmitz stammt aus Wittlich.

Jetzt ist es offiziell: Richard Lugner hat ein neues Tierchen an seiner Seite. Es heisst Spatzi alias Cathy Schmitz, kommt aus Wittlich an der Mosel und ist dem Baumeister schon vor einigen Wochen zugeflogen. Schon im Februar verriet der 81-Jährige im Interview mit 20 Minuten, dass er an der vollbusigen Blondine seine Freude hat und sie ihn auch auf den diesjährigen Opernball begleiten werde. «Vielleicht entwickelt sich eine Beziehung. Sie hat mich schon ein paar Mal zuhause besucht. Aber sie ist schon sehr, sehr jung. Das ist das Problem.» Ja, jung ist das Playmate – gerade einmal 24 Jahre alt. Dennoch scheint Spatzi dem Baulöwen den Kopf vedreht zu haben, wie Krone.at berichtet.