Im Jahresvergleich : Baupreise in Luxemburg so stark gestiegen wie seit 48 Jahren nicht mehr

Derzeit bereiten steigende Preise und Rekord-Inflation vielen Menschen im Großherzogtum Sorge. Auch vor dem Bauwesen macht die außergewöhnlich schnelle Teuerung keinen Halt. Über einen Zeitraum von zwölf Monaten stiegen die Preise im Wohnungsbau um 15,9 Prozent, wie das nationale Statistikamt Statec am heutigen Montag mitgeteilt hat. «Die Preisveränderungsrate erreicht damit den höchsten Stand seit April 1975«, betont Statec in seiner Mittelung.

Betrachtet man die Preisentwicklungen im Detail, lässt sich feststellen, dass der Baupreisindex zwischen den Monaten April und Oktober 2022 um 6,8 Prozent gestiegen ist. Das entspricht einer verlangsamten Teuerung verglichen zum vorherigen Halbjahr (+8,6 Prozent zwischen Oktober 2021 und April 2022). Die steigenden Kosten für Energie, Baumaterialien und die Weitergabe dieser Kosten an die Bauherren «tragen am meisten» zu diesem drastischen Anstieg bei, so das Statistikamt.