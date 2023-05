Luxemburg: Bausch gibt Einblick in die Parkplatzsituation

Wer ständig auf der Suche nach einem Parkplatz ist, könnte sich über die am Donnerstag vom Mobilitätsministerium veröffentlichten Zahlen wundern. 893.000 Parkplätze soll es in ganz Luxemburg geben, also doppelt so viel wie zugelassenen Fahrzeuge. Allein in Luxemburg-Stadt kommen auf ein Fahrzeug 2,73 Parkplätze und auf jeden Einwohner 1,34 Parkplätze, so die Zahlen der umfassenden Studie. «Weniger Parkplätze sind also nicht unbedingt nötig», stellet Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) fest, «sie müssen allerdings besser geplant werden».