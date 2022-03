Luftfahrt in der Krise – Bausch kritisiert Slot-Regelung an Europas Flughäfen

In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des LSAP-Abgeordneten Mars Di Bartolomeo hat Verkehrsminister François Bausch die Regelung der Europäischen Kommission zur Regelung der Slots an Europas Flughäfen als «ganz problematisch» verurteilt. Bausch erinnert in dem Zusammenhang an den Schaden für die Umwelt aufgrund der Kerosin-Emissionen.