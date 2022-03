Nato-Forderung – Bausch verteidigt Luxemburgs Militärausgaben

Verteidigungsminister François Bausch (Mitte) während der Pressekonferenz am Montag.

Die Verteidigungsanstrengungen Luxemburgs «sind bereits jetzt beträchtlich», erklärte Minister François Bausch (Déi Gréng) am Montag bei einer Pressekonferenz auf dem Kirchberg angesichts der Nato-Forderung, dass die Mitgliedsstaaten zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) in das Militär investieren sollten.

Dieses Ziel sei für Luxemburg irrational, erklärte der Verteidigungsminister und betonte, dass Luxemburg schon heute jährlich 549 US-Dollar pro Einwohner in die Verteidigung investiere. Der Durchschnitt der Nato-Staaten (die USA ausgenommen) liege bei nur 521 US-Dollar.

Militärbudget wird erhöht

Derzeit betrage der Verteidigungsetat Luxemburgs 0,6 Prozent des BIP, also 464 Millionen Euro. Bis 2024 werde das Großherzogtum seine Militärausgaben auf 0,72 Prozent des BIP erhöhen. Gemessen am derzeitigen Haushalt würde dies einem Budget in Höhe von 558 Millionen Euro entsprechen.