Luxemburg: Baustelle am Bobësch wird verschoben

Mehrere Wochen lang hatten Aktivisten im vergangenen Sommer den Bobësch-Wald zwischen Niederkerschen und Sanem besetzt. Sie wehrten sich damit gegen die Abholzung des Gebiets, die im Zuge der Einrichtung der Umgehungsstraße von Niederkerschen erfolgen sollte. Ein neues Kapitel versetzte den Ort in den vergangenen Tagen Aufruhr: In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung kritisierte die ASBL Biergerinitiativ Gemeng Suessem (BIGS) eine Baumfällung am Zämerbësch und Bobësch, die am Samstag geplant war.