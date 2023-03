Luxemburg: Baustellen-Wochenende auf der A3 und A1 in Aussicht

Am Autobahnkreuz Livange werden im Rahmen der Erweiterung der Autobahn A3 von Freitag, dem 24. März, ab circa 19 Uhr bis Montag, dem 27. März, ab circa 4 Uhr präparative Arbeiten durchgeführt. Die Anschlussstelle Livange in Nord-Süd-Richtung (in Richtung Metz) wird für den Verkehr gesperrt und die A3 in Höhe der Anbindung in beide Fahrtrichtungen verengt.