Bowstring-Brücke : Baustellenstau auf der A13 soll vor den Bauferien sein Ende finden

SCHIFFLINGEN – Die Arbeiten an der Brücke bei Schifflingen sorgen schon länger für Stau im Berufsverkehr. Die beidseitig zweispurige Verkehrsführung rückt aber langsam in Sichtweite.

Wer täglich über die A13 muss, landet seit Monaten im Stau: Zunächst morgens, als der Verkehr am «Bowstring Schifflange» Richtung Esch auf einer Spur lief, mittlerweile nachmittags und abends, wenn der Feierabendverkehr in die einspurige Streckenführung Richtung Schengen drängt.

Etwas Geduld brauchen die Autofahrer zwar noch, aber das Ende ist absehbar. «Wir befinden uns in der letzten Phase der Arbeiten an der Bowstring-Brücke», erklärt die Straßenbauverwaltung auf Anfrage. Fertig sein sollte das Bauprojekt bis zum Sommer, ein kleines bisschen konkreter sind die Aussichten aber inzwischen: «Eher Ende Frühjahr/Anfang Sommer…», so der Sprecher, «also noch vor dem Kollektivurlaub im Baugewerbe».