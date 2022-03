Europa League : Bayer im Achtelfinale - Aus für Stuttgart

Bayer Leverkusen ist als letzte deutsche Mannschaft in der Europa League dabei. Stuttgart unterlag dagegen erneut gegen Benfica Lissabon.

Bayer Leverkusen bleibt auch international auf Fußball-Erfolgskurs und steht als einziger deutscher Bundesligist im Achtelfinale der Europa League. Ein besseres Trainingsspiel mit einem Tor von Michael Ballack genügte gegen Metalist Charkow am Donnerstag daheim beim 2:0 (0:0). Das Weiterkommen war praktisch schon nach dem 4:0 in der Ukraine sicher.

Für den VfB Stuttgart geht es dagegen ab sofort nur noch um den Liga-Abstiegskampf. Gegen Benfica Lissabon schied der Tabellen-Vorletzte zu Hause mit 0:2 (0:1) aus. Eduardo Salvio (30.) und Oscar Cardozo (78.) waren für Portugals Rekordmeister erfolgreich. Das Hinspiel hatte der VfB 1:2 verloren. Zudem war das Comeback von Torhüter Marc Ziegler schon in der 52. Minute vorbei, der Routinier musste nach einem Zusammenprall vom Platz getragen werden. Zdravko Kuzmanovic sah in der Nachspielzeit noch die Rote Karte.

Leverkusen trifft am 10. und 17. März auf den FC Villarreal, momentan auf Platz vier in Spanien. Der Tabellen-Zweite der Bundesliga muss zunächst daheim vorlegen. Ballack erzielte gegen Charkow in der 70. Minute den Endstand nach der Führung durch Kapitän Simon Rolfes(47.).

Trainer Jupp Heynckes ließ Ballack in dessen 94. Europapokal-Einsatz weitere Spielpraxis sammeln. «90 Minuten in diesem Wettbewerb bringen ihn weiter», betonte Heynckes auch mit Blick auf die Partie am Sonntag bei Werder Bremen. Vor 16 212 Fans in der BayArena leitete Ballack mit einem abgeblockten Schuss das 1:0 ein. Renato Augusto passte gedankenschnell auf Rolfes, der einschoss.