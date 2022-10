Bundesliga : Bayer Leverkusen feuert Schweizer Gerry Seoane – Spanien-Legende übernimmt

Die Zukunft des Schweizers Gerardo Seoane blieb am sonnigen Mittwochmorgen in Porto noch unklar. Bei sommerlichen Herbsttemperaturen stiegen Bayer Leverkusens Clubboss Fernando Carro und Sportchef Simon Rolfes ohne ein öffentliches Wort zum angezählten Trainer in den Flieger Richtung Heimat.

Am Nachmittag berichteten mehrere Medien – Seoane muss gehen. Eine Bestätigung folgte am Mittwochabend. «Leider sind wir vom Erfolgsweg abgekommen», sagt Rolfes. Seoane wechselte im Sommer vor einem Jahr von den Young Boys zu Bayer (drei Meistertitel, ein Cupsieg). Für den Werksclub stand er in 56 Spielen an der Seitenlinie. Sein Vertrag wäre noch bis Sommer 2024 gültig gewesen. Nach einer guten Debütsaison brach der Club nun völlig ein. In acht Partien gewann Seoane nur gegen Mainz, hinzu kam das Aus im DFB-Pokal in der 1. Runde. Es war der schlechteste Saisonstart in der Bundesliga-Geschichte von Bayer.