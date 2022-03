Auslosung in Nyon : Bayern gegen Real - Chelsea trifft auf Atletico

In Nyon wurden am Freitagmittag die Halbfinal-Paarungen im Europapokal gelost. In der Europa-League muss Benfica Lissabon gegen Juventus

Turin ran, Sevilla trifft auf Valencia.

Es ist eigentlich das vorweggenommene Finale: Real Madrid trifft im Hinspiel der Champions-League-Halbfinals zu Hause auf Bayern München. Dies ergab die Auslosung am Uefa-Hauptsitz in Nyon. Das zweitee Halbfinale bestreiten Atlético Madrid und Chelsea.

Die Hinspiele erfolgen am 22. und 23. April, die Rückspiele am 29. und 30. April. Das Finale findet am 24. Mai in Lissabon statt.

