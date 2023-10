Bayern: Imbiss setzt nach Einbruch 500 Fleischkäsweck als Belohnung aus

Der «Leberkas-Pepi» in Passau ist, wie der Name bereits vermuten lässt, für seine Fleischkäse-Brötchen bekannt.

Der Fleischkäsweck ist nicht nur bei unseren Nachbarn aus dem Saarland so beliebt, dass seine Preispolitik die reelle Gefahr einer Revolte mit sich bringt. Auch in Bayern, der angeblichen Heimat des fettig-würzigen Soulfoods, ist die dort als «Leberkassemmel» bekannte Köstlichkeit nicht wegzudenken. Grund genug wohl also für Langfinger oder Liebhaber des Wurstbrötchens, gezielt seine Verkaufsstellen ins Visier zu nehmen.