Champions League : Bayern kämpfen gegen Grippewelle

Vor dem letzten Gruppenspiel bei Manchester City am Mitwochabend ist Bayern München geschwächt. Vier Spieler hat die Grippe bereits erwischt.

Neben Arjen Robben und Toni Kroos, die am Dienstag gar nicht erst mit nach England reisen konnten, sind auch Thomas Müller und Mario Gomez gesundheitlich angeschlagen.

Die beiden Fußball-Nationalspieler klagten über «ähnliche Symptome», berichtete Heynckes am Dienstag in Manchester. Er werde erst am Spieltag über ihren Einsatz entscheiden können.