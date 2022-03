Bundesliga : Bayern liefern unter BVB-Druck – Lewy-Doppelpack beim 4:0 gegen Union

Meister FC Bayern München hat im Titelkampf der Fußball-Bundesliga vorgelegt. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Samstag im Topspiel des 27. Spieltags deutlich mit 4:0 (3:0) gegen den 1. FC Union Berlin und baute den Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund zumindest vorerst auf sieben Punkte aus. Der BVB muss am Sonntag beim 1. FC Köln antreten. Zuletzt hatten die Münchner in der Liga zweimal in Serie nur Remis gespielt.