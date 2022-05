Dreijahresvertrag? : Bayern München will Chelsea-Stürmerstar Romelu Lukaku

An der Säbener Straße ist der Abgang von Robert Lewandowski weiterhin Thema. Die Spekulationen über einen möglichen Nachfolger laufen.

Der zweimalige Weltfußballer Robert Lewandowski hat am Montag bekräftigt, dass er den deutschen Rekordmeister FC Bayern München trotz seines bis 2023 laufenden Vertrages in diesem Sommer verlassen will. Bayern will seinen Superstar aber nicht ziehen lassen. Dennoch wird wild über mögliche Nachfolger spekuliert.