Bundesliga : Bayern München will wieder an die Spitze

Auch ohne Arjen Robben will der FC Bayern München erstmals seit mehr als 15 Monaten wieder die Spitze der Fußball-Bundesliga einnehmen. Gespielt wird am Samstag in Kaiserslautern.

Arjen Robben (links) ist verletzt. AFP

«Ich denke, dass wir im Moment gut drauf sind und nach Kaiserslautern fahren müssen mit der Intention, das Spiel zu gewinnen», sagte Trainer Jupp Heynckes am Freitag in München. Bei einem Münchner Erfolg winkt die erste Tabellenführung seit dem Meistertitel im Mai 2010 - wenn Borussia Mönchengladbach bei Schalke und Hannover 96 gegen Mainz am Sonntag nicht gewinnen.

In Kaiserslautern erwartet Heynckes eine Partie bei hitziger Stimmung und einen physisch starken Gegner. «Der Betzenberg ist insgesamt ein schwieriges Terrain. Das darf uns nichts ausmachen, man darf sich nicht von der Atmosphäre anstecken lassen, sondern muss cool bleiben», betonte der Coach, der sein Team durch den Wirbel um das Buch von Kapitän Philipp Lahm nicht beeinflusst sieht. «Das ist kein Thema in der Mannschaft, ich habe da nichts verspürt.»

Robben bleibt daheim

Nicht mit nach Kaiserslautern reist der an einer Schambeinentzündung laborierende Robben. Er soll seine Verletzung auskurieren und am 10. September gegen den SC Freiburg wieder mit an Bord sein. Man sei froh, dass man auch einen «Modus» gefunden hat, «dass Arjen nicht zur Nationalmannschaft geht. In erster Linie geht es um die Gesundheit des Spielers», betonte Heynckes. Mario Gomez, der in Zürich vorzeitig das Feld verließ, sollte seine Muskelverhärtung «normalerweise» überwunden haben und zum Einsatz kommen können.

L'essentiel Online/dpa