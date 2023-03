Bundesliga: Bayern plante Entlassung während Nagelsmann mit Freundin im Ski-Urlaub ist

Nagelsmann habe durch die Medien von seiner Entlassung erfahren. Imago

Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass der 35-jährige Julian Nagelsmann nach nicht einmal zwei Jahren als Trainer des FC Bayern München gefeuert wird. Mit Thomas Tuchel steht der Nachfolger des so hoch gehandelten Bayern-Trainers bereits parat. Der Ex-PSG- und Dortmund-Trainer soll laut Sky einen Vertrag bis 2025 erhalten.

Nagelsmann wurden gemäß deutscher Medien die durchwachsenen Ergebnisse der letzten Wochen zum Verhängnis, vor allem die 1:2-Niederlage am Sonntag gegen Bayer Leverkusen gefiel der Bayern-Führungsetage überhaupt nicht.

Besonders pikant: Während in München in den letzten Tagen über den Nagelsmann-Rauswurf beraten wurde, weilte der Trainer zusammen mit seiner Freundin, der früheren «Bild»-Reporterin für den FC Bayern, Lena Wurzenberger, im Ski-Urlaub in Tirol, wie Sport 1 berichtet.

Julian Nagelsmann wurde überrascht

Mehr noch: Der Coach, der einst vom RB Leipzig kam und rund 25 Millionen Euro kostete, wurde vom Verein über die Vorgänge gar nicht informiert – zumindest anfangs. Das geht zumindest aus einer der ersten Nagelsmann-Reaktionen nach dem Bekanntwerden der Rauswurf-Gerüchte hervor.

Kicker kontaktierte den Trainer noch am Donnerstagabend, kurz nachdem die ersten Ablöse-Meldungen die Runde gemacht hatten. Das Blatt fragte ihn, ob er schon von den Gerüchten gehört habe. «Ja», so die knappe Nagelsmann-Antwort. Auf die Frage, ob er auch vonseiten des Vereins bereits informiert wurde, meinte Nagelsmann: «Nein, noch nicht.» Die Münchner Bosse ließen ihn also völlig im Dunkeln.

João Cancelo hatte keine Ahnung

Auch die Spieler wurden von dem Trainer-Hammer überrascht. «Das habe ich nicht gewusst. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich möchte mich bei Trainer Nagelsmann bedanken, denn er war es, der mich bei Bayern haben wollte, ebenso wie die Clubführung», erzählte Bayern-Star João Cancelo.

«Das hat mich überrumpelt. Ich wünsche ihm alles Glück der Welt. Wenn ich ankomme, werde ich versuchen, mich so gut wie möglich in das Konzept des neuen Trainers einzufügen», so der von Manchester City ausgeliehene Außenverteidiger am Donnerstagabend beim TV-Sender Sport TV.