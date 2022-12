Corona : Bayern schafft Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ab

In Deutschlands größtem Bundesland fällt zum Samstag die Maskenpflicht in Verkehrsmitteln.

Seit 2020 gehört wegen der Pandemie die Maske zum Alltag. Julian Rettig/dpa

Im deutschen Bundesland Bayern wird zum 10. Dezember die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr abgeschafft. Dies sei aufgrund der aktuellen stabilen Infektionslage nicht mehr angemessen, hieß es am Dienstag nach Angaben aus Regierungskreisen. Vom 10. Dezember an soll es in Deutschlands größtem Bundesland demnach nur noch eine Empfehlung zum Tragen der Masken geben.

Zum Schutz vor der Übertragung von Infektionen mit dem Coronavirus hatte Bayern wie auch andere deutsche Bundesländer im April 2020 das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in der Öffentlichkeit beschlossen. Mit dem Sinken der Zahl der schweren Corona-Erkrankungen wurde die Pflicht schrittweise zurückgenommen. Der Öffentliche Nahverkehr, wo es häufig zu Gedränge in Bussen und Bahnen und Körperkontakten unter Fahrgästen kommt, ist noch eine der letzten öffentlichen Situationen, in denen Masken in Bayern vorgeschrieben sind.

Die Maskenpflicht im Personennahverkehr war immer wieder Streitpunkt in der öffentlichen Debatte, auch in der Landespolitik. Im Saarland wird am heutigen Dienstag über das Ende der Isolationspflicht beraten.