Bundesliga : Bayern siegt dank spätem Elfmeter-Tor – Union holt den Derby-Sieg

Am Samstagnachmittag standen in der Bundesliga vier Partien auf dem Programm. Während Bayern gegen Augsburg spät das Siegtor schießt, dreht Köln einen 0:2-Rückstand gegen Mainz noch komplett.

1 / 5 Robert Lewandowski schoss gegen Augsburg sein bereits 32. Saisontor. Getty Images Der Bundesliga-Spieltag wurde überschattet vom Zusammenprall von Cedric Brunner. Getty Images Ohne Brunner gingen die Bielefelder gegen Wolfsburg unter und kassierte eine regelrechte Klatsche. Getty Images

Hertha BSC – Union Berlin 1:4

Die Eisernen hüpften ausgelassen im roten Pyro-Licht und ließen sich von ihren Fans für den historischen Derby-Hattrick feiern, auf der Gegenseite mussten sich die Hertha-Profis wüste Beschimpfungen von den Fans anhören und ihre Trikots ausziehen. Gegensätzlicher konnte die Szenerie im vollen Olympiastadion kaum sein. Union Berlin hat die Abstiegssorgen von Felix Magath bei Hertha BSC mit einem 4:1 (1:0) verschärft.

Der Ex-Herthaner Genki Haraguchi (31. Minute), Grischa Prömel (53.), Sheraldo Becker (74.) und Sven Michel (85.) schossen die überlegenen Eisernen zum Sieg im emotionalen Hauptstadtduell. Ein Eigentor von Timo Baumgartl (49.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich vor 74.667 Zuschauern im erstmals seit Januar 2020 ausverkauften Olympiastadion und ein bisschen Hertha-Hoffnung gesorgt.

Bayern München – Augsburg 1:0

Ein lange träger FC Bayern hat gegen den FC Augsburg nur sehr wenig Schwung für das große Villarreal-Duell aufgenommen. Ein Handelfmeter-Tor von Torjäger Robert Lewandowski (82. Minute) nach Videobeweis sorgte am Samstag immerhin für ein 1:0 (0:0) und den lauten Siegjubel der erstmals wieder 75.000 Zuschauer in der Münchner Arena. Mit dem Heimsieg in der Bundesliga kamen die Bayern ihrem zehnten Meistertitel einen weiteren Schritt näher.

Greuther Fürth – Borussia Mönchengladbach 0:2

Die SpVgg Greuther Fürth bleibt ein Lieblingsgegner von Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter gewann am Samstag in der Bundesliga bei den Franken mit 2:0 (2:0) und nahm dem Kleeblatt wohl auch die letzte Mini-Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Vor 13.900 Zuschauern sorgten Rückkehrer Marcus Thuram (18.) und Alassane Pléa (24.) per Foulelfmeter für die frühe Entscheidung. Fürth blieb damit auch im zwölften Pflichtspielduell mit den Gladbachern sieglos.

Wolfsburg – Arminia Bielefeld 4:0

Der VfL Wolfsburg hat durch ein überzeugendes 4:0 (2:0) gegen Bielefeld einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und die Abstiegssorgen der Arminia verschärft. Mit 34 Punkten hat der Bundesligist nach den Toren von Lukas Nmecha (11. Minute/38.), Maximilian Arnold (48.) und Max Kruse (53.) den Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge am Samstag auf acht Zähler ausbauen können. Ab der 73. Minute kam bei Wolfsburg auch Nati-Verteidiger Kevin Mbabu zum Einsatz. .

Bielefeld muss sich dagegen mit 26 Punkten und nur einem Zähler aus den vergangenen sieben Partien große Sorgen um den Ligaverbleib machen. Überschattet wurde die Partie von einer Szene in der 27. Minute. Der Bielefelder Verteidiger Cédric Brunner bliebt nach einem Zusammenprall mit Wolfsburg-Stürmer Jonas Wind bewusstlos am Boden liegen und musste minutenlang behandelt werden.

Köln – Mainz 05 3:2

Mit dem ersten Erfolg nach zwei sieglosen Heimspielen hat der 1. FC Köln nach einer großen Aufholjagd weiterhin die internationalen Startplätze in der Bundesliga im Blick. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart besiegte am Samstag den FSV Mainz 05 nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (0:1) und liegt mit 43 Punkten weiterhin gut im Rennen. Die Mainzer hingegen blieben im dritten Auswärtsspiel innerhalb einer Woche sieglos und haben nun zehn Spiele nacheinander in der Fremde nicht gewonnen.