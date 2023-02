Champions League: Bayern-Torwart Sommer freut sich aufs Giganten-Duell gegen PSG

1 / 6 Die angeschlagenen Lionel Messi und Kylian Mbappé kehrten am Montag ins PSG-Training zurück. IMAGO/ZUMA Wire Am Wochenende mussten die Pariser auswärts bei Breel Embolos Monaco eine 1:3-Niederlage einstecken. IMAGO/Sipa USA Yann Sommer kommt zu seiner Champions-League-Premiere im Bayern-Dress. IMAGO/MIS

Sorgen um Messi und Mbappé

Gleich zwei Superstars hatten vor dem Top-Duell mit Verletzungen zu kämpfen. Doch es scheint, als würden sowohl Lionel Messi (35) als auch Kylian Mbappé (24) rechtzeitig für das Achtelfinale wieder fit sein. Beide absolvierten am Montag das Abschlusstraining und dürften in der Startelf stehen. Messi hatte in den vergangenen Tagen mit einer Sehnenverletzung im Knie zu kämpfen, Mbappé war zwei Wochen mit einer nicht näher benannten Muskelverletzung ausgefallen. Der dritte Superstar im Bunde, der Brasilianer Neymar, hofft auf jeden Fall auf seine prominenten Kollegen: «Wenn wir zu dritt auftreten, fühlen wir uns stärker», betonte er.

Das große Sommer-Spiel

Bei Bayern München werden am Dienstagabend alle Augen auf Yann Sommer gerichtet sein. Vor allem aufgrund des Duells mit PSG hatte der deutsche Rekordmeister in der Winterpause alles daran gesetzt, den Torwart an die Isar zu holen. Sein letztes Champions-League-Spiel bestritt Sommer im März 2021, als er mit Gladbach im Achtelfinale an Manchester City scheiterte. «Ich habe nie Angst», sagte der 34-Jährige im Vorfeld der Partie, die sehr wichtig für Club und Mannschaft sei. Er werde sich optimal auf Messi & Co. einstellen.

PSG in der Krise

Vergangene Woche musste PSG nach einem 1:2 in Marseille bereits im Achtelfinale des französischen Cups die Segel streichen, am Wochenende kassierte die Superstar-Truppe eine 1:3-Pleite bei Monaco. Nur dank eines starken Gianluigi Donnarumma im Tor entkam der Meister einer Kanterniederlage. Am Valentinstag gastiert nun mit Bayern München die offensivstärkste Mannschaft der Gruppenphase (22 Treffer) im Parc de Prince.

Angst vor Ex-PSG-Stürmern

Mit Kingsley Coman (26) und Eric Maxim Choupo-Moting (33) stehen gleich zwei ehemalige PSG-Offensivleute bei Bayern München unter Vertrag – und in den letzten Duellen gegen ihren Ex-Club zeichneten sich beide als Torschützen aus. Coman sorgte im Champions-League-Finale 2020 mit seinem goldenen Tor zum 1:0 für den Münchner Titelgewinn. Choupo-Moting erzielte 2021 in beiden Viertelfinal-Spielen je ein Tor, dieses Mal setzten sich aber die Franzosen durch.

