Champions League : Bayern zu stark für Besiktas – Chelsea 1:1 gegen Barça

Der FC Bayern ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und darf weiterhin vom Triple träumen. Im Achtelfinale-Hinspiel sorgte der deutsche Meister für klare Verhältnisse.

Bayern steht nach dem 5:0 gegen Besiktas so gut wie im Viertelfinale. Sven Hoppe

Die Bayern sind in Europa auf Kurs. Mit dem Vorteil einer langen Überzahl hat der FC Bayern München angeführt vom Doppeltorschützen Thomas Müller die Basis für den Einzug in das Viertelfinale der Champions League gelegt. Beim 5:0 (1:0) gegen Besiktas Istanbul dominierte der deutsche Fußball-Rekordmeister nach der Roten Karte für Domagoj Vida (16. Minute) das Achtelfinal-Hinspiel gegen einen lange widerspenstigen Gegner.

Müller (43./66.) mit seinem sechsten Doppelpack in der Königsklasse, Kingsley Coman (53.) und Robert Lewandowski (78./88.) ebenfalls mit Doppelpackt brachten die Münchner drei Wochen vor dem Rückspiel in Istanbul in eine blendende Ausgangsposition. Trotzdem erwartet die Bayern am 14. März beim türkischen Meister ein K.o.-Spiel mit einer stimmungsvollen Atmosphäre.

Trainer Jupp Heynckes hatte mit seiner Startformation für eine kleine Überraschung gesorgt und sowohl auf Arjen Robben als auch Franck Ribéry zunächst verzichtet. Beide kamen erst im Laufe der Partie ins Spiel. Stattdessen setzte der Coach gegen den 15-maligen türkischen Titelträger auf die Außenspieler Müller und Coman, der am Wochenende wegen einer leichten Erkältung noch pausieren musste. Insgesamt veränderte Heynckes seine am Samstag mit 2:1 in Wolfsburg erfolgreiche Mannschaft auf neun Positionen.

Messi rettet Chelsea das Unentschieden

Lionel Messi hat mit seinem ersten Tor gegen den FC Chelsea dem FC Barcelona eine gute Ausgangslage für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League verschafft. Der argentinische Superstar erzielte am Dienstag im Hinspiel an der Stamford Bridge in der 75. Minute den wichtigen Ausgleich zum 1:1 (0:0) für die Katalanen. Die Engländer waren zuvor durch ein Tor von Willian (62.) in Führung gegangen. Der deutsche Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen war gegen den Kunstschuss machtlos.

Barcelona konnte zwar auch im achten Spiel in Serie gegen die Blues nicht gewinnen, ist aber durch das Remis im Rückspiel am 14. März im Camp Nou Favorit auf den Einzug in die nächste Runde. 2012 war Messi mit einem verschossenen Elfmeter im Halbfinale gegen Chelsea noch der Pechvogel gewesen.

Chelsea-Coach Antonio Conte wählte für das erhoffte «perfekte Spiel» eine defensive Startformation - ließ die Stürmer Alvaro Morata und Olivier Giroud auf der Bank. In der Abwehr bekam Antonio Rüdiger in einer Fünfer-Kette das Vertrauen, um Messi und Co. zu stoppen.

Champions League, Achtelfinale, Hinspiele:

Juventus Turin – Tottenham Hotspur 2:2 (2:1)

FC Basel – Manchester City 0:4 (0:3)

FC Porto – FC Liverpool 0:5 (0:2)

Real Madrid – Paris Saint-Germain 3:1 (1:1)

FC Chelsea – FC Barcelona 1:1 (0:0)

Bayern München – Besiktas Istanbul 5:0 (1:0)

Mittwoch, 20.45 Uhr:

FC Sevilla – Manchester United

Schachtjor Donezk – AS Rom