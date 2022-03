ManCity vorgeführt : Bayerns Dominanz wird unheimlich

Bayern München hat Manchester City beim 3:1-Auswärtssieg eine Lehrstunde erteilt. Pep Guardiolas Handschrift wird erkennbar.

Zum Schluss wurde es noch einmal eng für Bayern München. Sie hatten es sich selbst zuzuschreiben. Nach einem individuellen Fehler in der Verteidigung erzielte der eingewechselte Alvaro Negredo in der 78. Minute mit einer feinen Einzelleistung aus dem Nichts den 1:3-Anschlusstreffer. Nur sieben Minuten später hatte das Team von Pep Guardiola Glück, dass David Silva den Freistoss nach Jerôme Boatengs Notbremse-Foul an Yaya Touré nur an die Latte hämmerte. So brachten die Bayern den Sieg ohne großes Zittern über die Runden.

Aber abgesehen von den letzten zehn Minuten war die Vorstellung des Champions-League-Titelverteidigers absolut beeindruckend. Eigentlich wurde erwartet, dass Manchester City der erste ernsthafte Gradmesser für Guardiolas Team in der noch jungen Saison sein würde. Doch davon war in den ersten 80 Minuten nichts zu sehen. Die Bayern demonstrierten auf der Insel ihre Macht ähnlich wie im Champions-League-Halbfinale 2012/13 gegen Barcelona. Nur dass man das Gefühl hatte, die «rote Bestie» sei noch besser geworden, als sie es damals schon war.

Kurze Pässe, extremes Pressing

Ein Blick in die Statistik verdeutlicht die Überlegenheit. In der ersten Halbzeit hatten die Bayern unglaubliche 75 Prozent Ballbesitz, am Ende waren es 66,4 Prozent. Sie schlugen 613 erfolgreiche Pässe (ManCity: 263) und schossen insgesamt 20 Mal (ManCity: 4) auf den Kasten von Joe Hart. Beeindruckend war aber nicht nur das von Guardiola eingeimpfte Kurzpassspiel, sondern das extreme Pressing. Die ManCity-Spieler konnten mit dem ständigen Druck auf sich und den Ball überhaupt nicht umgehen. Im Gegenteil, sie verzweifelten Mal für Mal an der bayrischen Ballsicherheit.

Noch nie zuvor war Guardiolas Handschrift so klar erkennbar wie in diesem Spiel. Statt auf den treffsicheren Mario Mandzukic zu setzen, stellte er Instinktfußballer Thomas Müller in die Sturmspitze. Der Spanier schaufelte einen weiteren Platz im Mittelfeld frei und sorgte dafür, dass Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos und Franck Ribéry ständig rotierend und abwechselnd aus dem dicht besetzten Mittelfeld in den Angriff gehen konnten. Orchestriert wurde das Offensiv-Spektakel von Captain Philipp Lahm, der wie schon zuletzt im defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde und in der Rolle des Regisseurs immer mehr aufblüht. Bleibt nur die Frage: Was, wenn Javi Martinez, Thiago Alcantara und Mario Götze wieder 100-pozentig fit sind?

«Summa cum laude»

Natürlich kam den Bayern entgegen, dass ManCity-Keeper Joe Hart nach sieben Minuten den Flatterball von Ribéry passieren ließ, dass Gaël Clichy Thomas Müller beim 2:0 nach der Pause ohne Gegenwehr gewähren ließ und dass Hart bei Robbens 3:0 nochmals unglücklich aussah. Dennoch war die zusammengewürfelte Millionenelf aus Manchester der perfekt harmonierenden Bayern-Mannschaft am Ende schlicht heillos unterlegen.

Das sah auch Guardiola so. «Wir haben das Spiel und den Ballbesitz dominiert. Wir sind sehr glücklich. Wir haben sehr gut gespielt und viele Chancen kreiert», frohlockte er nach der Partie. Lob gabs auch vom sonst sehr kritischen Präsidenten: «80 Minuten lang haben wir fast perfekten Fussball geboten. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir gegen einen so starken Gegner auswärts so etwas gezeigt haben. Das war summa cum laude», sagte Uli Honess. Noch mehr Freude als der Patron hatten nur die Fans. Mit dem Rücken zum Spiel sangen sie in der Schlussphase «Football is coming home» und machten die Demütigung der Engländer perfekt.

Manchester City - Bayern München 1:3 (0:1).

Etihad Stadium - 47'000 Zuschauer - SR Kuipers (Ho).

Tore: 7. Ribéry 0:1. 56. Müller 0:2. 59. Robben 0:3. 80. Negredo 1:3.

Manchester City: Hart; Richards, Kompany, Nastasic, Clichy; Touré, Fernandinho; Navas, Agüero (70. Silva), Nasri (70. Milner); Dzeko (57. Negredo).

Bayern München: Neuer; Rafinha, Boateng, Dante, Alaba; Lahm; Robben (78. Shaqiri), Schweinsteiger (76. Kirchhoff), Kroos, Ribéry (85. Götze); Müller.

Besondere Vorkommnisse: Manchester City ohne Demichelis und Rodwell, Bayern München ohne Alcantara, Badstuber und Martinez (alle verletzt). 76. Pfostenschuss von Müller. 86. Rote Karte gegen Boateng (Notbremse-Foul). 87. Freistoß von Silva an die Latte. Verwarnungen: 42. Agüero. 45. Kroos. 70. Nasri. 75. Milner (alle wegen Fouls).

(L'essentiel Online/Philipp Reich)