Moderatorin zu sexy : BBC sagt sorry für Dekolleté

Cool Britannia? Von wegen! Dutzende Zuschauer beschwerten sich bei der BBC wegen des «unangebrachten» Kleids einer Moderatorin.

Am 24. Juni präsentierte Holly Wolloughby in der Finalsendung von «The Voice UK» neben großen Stimmen auch einen großzügigen Ausschnitt. Das schwarze Spitzenkleid der BBC-Moderatorin ließ tief blicken. Die Mehrheit der Zuschauer würde es wohl sexy nennen, 139 Personen fanden es jedoch «unangebracht». So viele Beschwerden stapelten sich nämlich beim britischen Sender bezüglich Miss Hollys Dekolleté. Laut «The Sun» war ein Zuschauer der Meinung, das Kleid sei zu offenherzig für eine Familiensendung. Eine Sprecherin reagierte auf die zahlreichen Beschwerden umgehend mit einer Entschuldigung: «Es tut uns leid, falls manche Zuschauer Hollys Kleid ungeeignet fanden. Wir erachteten das Kleid als passend für ein solches TV-Spektakel.»