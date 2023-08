Laut Studie: Beachte diese 8 Faktoren und du lebst bis zu 20 Jahre länger

Wer regelmäßig Sport treibt, sich gesund ernährt oder Nichtraucher ist, lebt in den meisten Fällen auch länger – das ist kein Geheimnis. Überraschend dagegen ist, wie hoch der Einfluss der Gewohnheiten ist: Eine US-amerikanische Studie hat nun herausgefunden, dass sich die Lebensdauer durch gesunde Verhaltensweisen um mehr als 20 Jahre verlängern lässt.

Schon kleine Anpassungen können zu einem längeren Leben beitragen. «Je früher, desto besser, aber selbst wenn man in den 40ern, 50ern oder 60ern nur eine kleine Veränderung vornimmt, besteht immer noch ein Vorteil», sagt die Forschungsleiterin der University of Illinois, Xuan-Mai Nguyen. Es sei nie zu spät, mit einem gesunden Lebensstil anzufangen, so Nguyen weiter.