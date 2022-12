Rheinland-Pfalz : Beamte dürfen sich über Gehaltserhöhung zum Jahresende freuen

In Rheinland-Pfalz dürfen sich die Beamten freuen. Zum Jahresende sind ihre Gehälter um 2,8 Prozent gestiegen, berichtet der Trierische Volksfreund ( TV, Bezahlartikel). Zuletzt hatte sich das Gehalt für Beamte am 1. Januar 2021 um 1,4 Prozent erhöht. In den Jahren 2019 und 2020 hatte es am Jahresbeginn jeweils Erhöhungen um 3,2 Prozent gegeben und in der Jahresmitte nochmal um 2 Prozent.