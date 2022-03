Großregion : Beamte finden in Auto geklauten Kippenautomat

RAUMBACH – Bei einer Verkehrskontrolle entdecken Polizisten im Wagen einen gestohlenen Zigarettenautomaten. Gegen den Fahrer bestand offenbar bereits Haftbefehl.

Bei einer Verkehrskontrolle in Raumbach im Landkreis Bad Kreuznach hat die Polizei einen gestohlenen Zigarettenautomaten sowie Einbruchswerkzeug in einem Auto entdeckt. Der Fahrer des Wagens hatte in der Nacht zum Montag zunächst beschleunigt und versucht zu fliehen, konnte jedoch eingeholt und überprüft werden, teilte die Polizei mit. Wie sich herausstellte, war der Zigarettenautomaten in Raumbach gestohlen worden.