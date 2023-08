Luxemburg: Beamten verletzen sich bei Verfolgungsjagd mit Flüchtigem

Am Kreisverkehr Gluck kollidierte der flüchtige Fahrer schließlich mit den Beamten der Police Grand-Ducale.

Am heutigen Freitagmorgen haben sich mehrere Polizeibeamte eine Verfolgungsjagd mit einem flüchtigen Fahrer geliefert, wie die Police Grand Ducale am späten Nachmittag mitteilt.

Zuvor habe eine Streife in der hauptstädtischen Rue Sainte Zithe einen als gestohlen gemeldeten Wagen entdeckt. Der mutmaßliche Auto-Dieb sei allerdings umgehend geflüchtet, als er die Beamten als solche erkannt habe. Daraufhin begann Jagd der zuständigen Streife nach dem Flüchtigen, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Auf der Autobahn A3 – unweit des Kreisverkehrs Gluck – sei es dann schließlich gelungen, den Fahrer abzufangen, wobei es zu einem Crash zwischen den Verfolgungsjagd-Beteiligten gekommen war.

Leicht blessiert konnten die Beamten den Verdächtigen schließlich in Gewahrsam nehmen. Dieser sei auf Anordnung eines Haftrichters in Untersuchungshaft genommen worden. Die aus der Kollision resultierenden Verletzungen der Polizisten wurden anschließend in einem Krankenhaus behandelt.