SV Elversberg: Becherwurf und Fan-Randale überschatten das erste «Heimspiel» der SVE

Nach dem Becherwurf eines Zuschauers in Richtung Schiedsrichterassistenten am Rande der 1:2-Niederlage gegen Hansa Rostock hat der SV Elversberg erste Konsequenzen gezogen. Wie der Aufsteiger am Montag mitteilte, hat der Verein gegen den Täter «ein Verfahren für ein bundesweit wirksames und langfristiges Stadionverbot eingeleitet». Die Ankündigung eines Dauerkarten-Entzugs sei bereits am Samstagabend nach der Partie in schriftlicher Form erfolgt.