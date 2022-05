«Ich war schockiert» : Beckers ehemalige Affäre Angela Ermakova hält das Urteil für zu hart

Nachdem am Freitag das Urteil im Fall Becker fiel, ist die Familie erschüttert. Nun teilt seine ehemalige Affäre und Mutter einer gemeinsamen Tochter, Angela Ermakova, ihr Empfinden.

Besonders traurig mache sie der Gedanke an Boris’ jüngsten Sohn Amadeus (12), den das Urteil noch härter treffen werde als seinen Vater. «Er ist unschuldig und hat kein Verbrechen begangen. Er ist gerade auf dem Weg in die Pubertät, kommt gerade in eine neue Schule und muss sich neue Freunde suchen», so Ermakova. In dieser besonderen Lebensphase brauche er seinen Papa.