Apple: Bedienen wir Macbooks künftig per Touchscreen?

2025 könnte das erste Macbook mit Touchscreen auf den Markt kommen, schreibt Bloomberg.com in seinem Bericht. Mehrere Apple-Ingenieure sollen an dem Projekt beteiligt sein, was darauf hindeute, dass die Firma dies ernsthaft in Erwägung ziehe, berichtet ein Insider der Plattform. Eine Markteinführung sei dennoch alles andere als sicher, heißt es weiter.