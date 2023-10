Beeren statt Wildschwein: Asterix und Obelix legen sich mit Achtsamkeits-Guru an

Einfühlsame Konfliktgespräche statt Backpfeifen, ausgewogene Ernährung anstelle von frischem Wildschwein: Im neuen «Asterix»-Comic (26. Oktober) stellt der erklärte Weltverbesserer Visusversus das gallische Dorf auf den Kopf. «Die weiße Iris» ist der 40. Band und der erste, an dem der Texter Fabcaro mitgewirkt hat. Die französischen Macher der Reihe verrieten am Montag erste Details.

Mit Visusversus taucht eine neue Figur auf. «Die Figur wurde für dieses Album neu geschaffen, was nicht einfach war. Es musste eine Identität gefunden werden», sagte der Zeichner Didier Conrad bei einer Präsentation in Vanves bei Paris. Das Comic-Heft wird am 26. Oktober mit einer Auflage von mehr als 5 Millionen Exemplaren starten und in rund 30 Ländern erscheinen, darunter auch in Deutschland.