Großbritannien : «Beergate» – Polizei ermittelt nun auch gegen Labour-Chef Keir Starmer

Wegen einer geselligen Runde zu Lockdown-Zeiten muss sich nun auch Oppositionsführer Keir Starmer Ermittlungen der Polizei stellen.

Konkret geht es um einen Abend im April vergangenen Jahres, als Restaurants noch weitgehend geschlossen hatten und strenge Kontaktbeschränkungen galten – mit Ausnahmen für Arbeitstreffen. Aufnahmen der geselligen Runde in einem Labour-Büro in Durham tauchten in diversen Medien auf, insbesondere die konservative «Daily Mail» brachte tagelang umfangreiche Stücke zu dem so betitelten «Beergate»-Vorfall. In einem hieß es, es sei für 30 Menschen Essen bestellt worden.