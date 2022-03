Grand Est : Befragte Elsässer stimmen für mehr Eigenständigkeit

STRAẞBURG – Seit 2016 bilden die Regionen Elsass, Lothringen und Champagne-Ardennes das heutige Grand Est. Die Elsässer wären laut einer Befragung lieber unabhängig.

Bei einer Bürgerbefragung im Elsass hat sich eine überwältigende Mehrheit der Teilnehmer für eine Eigenständigkeit der Grenzregion ausgesprochen. 92,4 Prozent der Beteiligten sprachen sich für den Ausstieg des Elsass aus der Region Grand Est aus, wie die Europäische Gebietskörperschaft Elsass am Montag in Straßburg mitteilte. 7,6 Prozent der knapp 170.000 Menschen, die sich an der Befragung beteiligten, stimmten für den Verbleib in der Region Grand Est. Die Befragung hat zwar keinen bindenden Charakter, die Organisatoren verstehen sie aber als Signal an die Politik, dem Elsass wieder mehr Eigenständigkeit zu geben.