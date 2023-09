Begehrte Trophäe: Taylor Swift holt Top-Preis bei MTV Video Music Awards

Die Trophäen des Musiksenders MTV wurden am Dienstagabend vergeben.

Taylor Swift hat bei der Verleihung der MTV Video Music Awards den Hauptpreis für ihr Video zu «Anti-Hero» bekommen. Swift gewann am Dienstagabend (Ortszeit) im US-Staat New Jersey neun von elf Preisen, für die sie nominiert war.

Der erste Preis des Abends wurde von der früheren Boyband NSYNC verliehen – er ging an Swift für das beste Pop-Video. Die einstigen Bandmitglieder Justin Timberlake, Joey Fatone, Lance Bass, Chris Kirkpatrick und JC Chasez standen neben Swift auf der Bühne. Swift wurde unter anderem auch für den Song des Jahres ausgezeichnet, für «Anti-Hero». Sie gewann auch in der Kategorie «Künstler des Jahres», in der erstmals nur Frauen nominiert waren.