Frankreich : Begleithunde sollen traumatisierte Kinder vor Gericht unterstützen

Für jedes der 101 Départements soll es künftig einen ausgebildeten Begleithund geben, der Kindern, die Gewalt erfahren mussten, beim Gerichtsprozess zur Seite steht. Kinder seien in solchen Situationen oft verstört und können nur schwer über das Erlebte sprechen. Ein «lebendiges Kuscheltier» solle ihnen helfen, sich vor Gericht entspannter zu fühlen und die richtigen Worte zu finden, begründet Justizminister Eric Dupond-Moretti am Dienstag gegenüber der AFP.

Ursprünglich kommt die Idee aus den USA und wurde schon von mehreren europäischen Ländern übernommen, auch von Deutschland. Nun sollen auch französische Kinder und Jugendliche während eines gesamten Prozesses von demselben Hund begleitet und beruhigt werden. Zehn Hunde seien in Frankreich bereits gefunden worden, die dieser Aufgabe gewachsen sind, so Dupond-Moretti.

Außerdem soll in Zukunft besser darauf geachtet werden, dass Kinder nicht mehrmals über traumatische Erlebnisse sprechen müssen. Deswegen sollen sie immer direkt von Gruppen, bestehend aus Psychologen, Ärzten und Ermittlern angehört werden. In diesem Jahr seien bereits 35 solcher gemischten Einheiten gebildet worden, heißt es in der Meldung der AFP. Zudem fordere der Justizminister, dass Kinder sich den Gerichtssaal anschauen können und ihn erklärt bekommen, bevor sie an einer Verhandlung teilnehmen müssen.