Manchester United: Begnadigt? Nach Verbannung in die U-21 ist Ronaldo zurück bei den Profis

Cristiano Ronaldo darf wieder mit der ersten Mannschaft trainieren. Das vermeldet der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano auf Twitter. Ronaldo musste in der vergangen Woche mit der U-21 die Trainings bestreiten, weil er im Spiel gegen Tottenham bereits in der 89. Minute in die Kabine stürmte. Darauf reagierte der ManUnited-Coach Erik ten Hag und verbannte den Stürmer aus dem Training der Profis.