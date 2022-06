Dekolonialisierung: Begräbnis für früheren Unabhängigkeitskämpfer des Kongos

(Ab 2. L) Die Kinder von Patrice Lumumba, Roland, Juliana and Francois, besuchten die offizielle Übergabe des Zahns Lumumbas im Egmont Palace in Brüssel, am 20. Juni, 2022. - Der Zahn ist das einzige was von Lumumbas Leichnam übrig blieb, da ein belgischer Agent ihn vor der Auflösung des Leichnams in Säure ihn Lumumba als Andenken 1961 aus dem Kiefer zog.