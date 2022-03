Faits divers : Beherzter Zeuge stellt flüchtenden Einbrecher

LUXEMBURG – Nur durch einen mutigen Passanten konnte die Polizei am Samstagmorgen einen Einbrecher verhaften.

Wenig erfolgreich ist am frühen Samstagmorgen ein Einbruch in ein Restaurant auf dem Plateau St. Esprit in der Hauptstadt verlaufen. Ein beherzter Passant schritt gegen 4 Uhr morgens ein und konnte einen der beiden Täter überwältigen, als dieser gerade aus dem Fenster wieder nach draußen gestiegen war. Dem Komplizen, der Schmiere gestanden war, gelang die Flucht.